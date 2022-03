Due vele precipitano e un giovane rimane bloccato a 8 metri da terra tra gli alberi. Il salvataggio grazie a Whatsapp

BORSO DEL GRAPPA. Due vele precipitate in Valle di Cornosega e un ragazzo rimasto impigliato su un albero a 8 metri da terra. Alle 13.30 circa il Suem di Treviso ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per due parapendii precipitati in Valle di Cornosega.

Messi in contatto telefonico con il primo pilota, un ragazzo di 29 anni di Camisano Vicentino, i soccorritori hanno appurato che era illeso e sospeso a 8 metri da terra. Risaliti alla sua posizione tramite messaggio Whatsapp, una squadra è stata portata a 850 metri di quota dall'elicottero di Treviso emergenza e sbarcata nelle vicinanze.

A quel punto è iniziata l'operazione di recupero del giovane. I tre soccorritori hanno quindi provveduto al recupero del ragazzo risalendo la pianta con tecniche di tree climbing, per poi assicurarlo e calarlo al suolo. Soccorritori e pilota sono infine stati imbarcati e trasportati a valle dall'elicottero.

La seconda emergenza, che doveva riguardare un pilota straniero, si è poi per fortuna rivelata un falso allarme. L'uomo di nazionalità polacca era infatti regolarmente atterrato a valle.