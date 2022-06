Elicottero disperso con 7 persone a bordo, per le ricerche entra in azione la Protezione civile trentina con la campana sonica

L'elicottero risulta disperso sull'Appennino tosco-emiliano. L’intervento della Protezione civile del Trentino è stato richiesto dai colleghi dell’Emilia Romagna. La campana sonica viene messa in funzione da un’altezza di circa 100 metri e segnala l’eventuale presenza di materiale metallico

TRENTO. La Protezione civile del Trentino partecipa alle operazioni di ricerca dell'elicottero scomparso sull'Appennino tosco-emiliano. Il mezzo, con sette persone a bordo (sei passeggeri e il pilota Corrado Levorin, 33enne padovano) era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) per dirigersi nel vicentino, da tre giorni l’elicottero noleggiato dall’azienda reggiana Electric80 faceva la spola tra Lucca, dove è in corso la fiera “It’s Tissue”, e Treviso. Portava gli acquirenti stranieri in Veneto a vedere alcuni macchinari industriali.

Ieri i primi voli di ricognizione su zone boschive e particolarmente impervie non avevano dato esito. Le attività si sono protratte fino a mezzanotte inoltrata e poi sono state interrotte. Le operazioni sono riprese all'alba di oggi, venerdì 10 giugno.

Il soccorso alpino è presente con diverse squadre territoriali, alcune delle quali saranno imbarcate su mezzi dell'Aeronautica, che coordina le operazioni, per la ricerca dall'alto. In campo anche vigili del fuoco, personale medico, guardia di finanza e protezione civile.

Le ricerche sono state estese anche sul versante dell'Appennino toscano nella zona di Castiglione di Garfagnana (Lucca). I vigili del fuoco hanno schierato lungo i sentieri e gli alpeggi anche unità cinofile e droni, oltre alle varie squadre di terra.

Un elicottero Drago della base di Bologna effettua sorvoli ad ampio raggio. E anche il Trentino cerca di fare la sua parte per ritrovare l'elicottero scomparso: il Nucleo della Provincia di Trento ha inviato sul posto un ‘B3’ con a bordo tre operatori (pilota, tecnico e personale del Soccorso alpino).

Le ricerche vengono effettuate grazie all’impiego di una campana sonica, utilizzata solitamente in caso di valanghe. L’intervento della nostra Protezione civile è stato richiesto dai colleghi dell’Emilia Romagna: il Trentino dispone infatti di un’attrezzatura che potrebbe rilevarsi preziosa (esistono pochi esemplari in tutto il Paese) nell’individuazione del mezzo e delle 7 persone che si trovavano a bordo al momento del presunto incidente.

La campana sonica viene messa in funzione da un’altezza di circa 100 metri: le onde emanate raggiungono una superficie ampia 200 metri quadrati e segnalano l’eventuale presenza di materiale metallico.