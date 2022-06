Esce per andare a scuola ma in classe non è mai arrivata: “Aiutateci”, l’appello per ritrovare la 18enne Basma Afzaal

La descrizione di Basma Afzaal la 18enne scomparsa: “Portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche una maglietta nera con una riga bianca ed è alta all'incirca 155 centimetri”