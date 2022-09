Fermano un'auto per un controllo e trovano all'interno 40 chilogrammi di marijuana: corriere della droga bloccato dagli agenti

VERONA. Chiedono i documenti al conducente dell'auto e trovano a bordo 40 chilogrammi di marijuana: arrestato dalle forze dell'ordine un corriere della droga nel Veronese. Gli agenti della squadra mobile, insieme alla stradale di Bardolino, sono entrati in azione negli scorsi giorni per un'attività di controllo e contrasto al fenomeno dello spaccio degli stupefacenti lungo la provinciale che da Valeggio sul Mincio va verso Verona, attraversando il Comune di Villafranca.

Verso le 10 e 30 gli agenti hanno fermato un'auto, ed avvicinandosi al finestrino per chiedere i documenti di circolazione al conducente, hanno notato dei voluminosi borsoni neri appoggiati sui sedili posteriori. A quel punto le forze dell'ordine hanno deciso di approfondire il controllo, accertando come detto che all'interno dei borsoni erano contenuti circa 40 chilogrammi di marijuana.

Per l'uomo a quel punto è scattato l'arresto ed i poliziotti l'hanno quindi accompagnato in Questura per le attività di rito, al termine delle quali il conducente dell'auto è stato trasportato nella Casa circondariale. Nella mattinata di ieri si è poi svolta l'udienza di convalida, nel corso della quale il Gip ha convalidato l'arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.