Finisce con l'auto contro un mezzo spalaneve e poi si schianta contro il muro di un'abitazione (FOTO), una 34enne in ospedale

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME. Ha perso il controllo dell'auto e si schiantata prima contro un mezzo spalaneve e poi contro il muro di un'abitazione, una 34enne è stata trasferita all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, giovedì 15 dicembre, lungo la strada statale 621 all'altezza del centro abitato di Molina di Fiemme.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente ha perso il controllo dell'auto, anche a causa del fondo stradale reso sdrucciolevole dalla nevicata.

A quel punto la vettura è finita contro un mezzo spalaneve e successivamente si è diretta verso il muro di un'abitazione. Un impatto molto violento.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Molina e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. Presenti anche gli addetti dello spalaneve per le riparazioni e la rimozione del mezzo.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, la strada è stata chiusa per permettere l'intervento degli operatori e la rimozione dei veicoli rimasti coinvolti nell'incidente. Fortunatamente la 34enne alla guida dell'auto non sembra aver riportato gravi conseguenze, anche se è stata trasportata all'ospedale di Cavalese per accertamenti e approfondimenti.

Ci sono disagi in Trentino a causa della nevicata in corso, i vigili del fuoco delle diverse aree e le forze dell'ordine sono in azione per le vetture e i mezzi finiti in difficoltà lungo le arterie provinciali (Qui articolo).