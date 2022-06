Fulmine colpisce il fienile con dentro una famiglia: una bambina di 11 anni trasferita in ospedale

VALDAONE. L’allarme è scattato a Valdaone poco prima delle 18 di oggi, 24 giugno, quando il fienile dove si trovava una famiglia è stato colpito da un fulmine. La famiglia si trovava in località Praso in Valle del Chiese per festeggiare la sagra di San Pietro.

Stando alle prime informazioni una bambina di 11 anni sarebbe stata trasferita all’ospedale di Tione con l’ambulanza. Le condizioni della piccola non sono gravi ma in via precauzionale i sanitari hanno optato per il ricovero.





Paura anche al Doss Trento dove gli alpini si erano dati appuntamento per le celebrazioni dei 150 anni dalla costituzione del corpo. Qui un fulmine ha abbattuto un cedro che si è schiantato al suolo. Una donna di 31 anni e un uomo di 51 anni sono stati soccorsi dalle ambulanze giunte sul posto. Nessuno sarebbe rimasto però gravemente ferito.

L’accaduto è stato commentato anche dal sindaco di Trento Franco Ianeselli: “Un fulmine si è abbattuto su un cedro del Doss Trento, a pochissimi metri dalle persone che partecipavano alla Staffetta Alpina. Tra loro anche il nostro vicesindaco Roberto Stanchina. Miracolosamente nessuno si è ferito”.