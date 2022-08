Giovane cuoco a 200 euro al mese facendo 80 ore alla settimana, la storia di Yuri: ''Quando me ne sono andato il titolare mi ha dato del 'traditore'''

VICENZA. Da gennaio a giugno è stato pagato 100 - 200 euro al mese, “80 ore settimanali, cucina gestita solo da me, dalla colazione alla cena” racconta Yuri Zaupa un giovane cuoco vicentino. Quando ad un certo punto ha detto basta le parole del titolare sono state “Traditore, mi hai preso per i fondelli, i giovani sono inaffidabili”.

E' una storia piena di rabbia e di delusione ma anche di tanta, tanta voglia allo stesso tempo di guardare avanti per realizzare i propri sogni, quella che Yuri Zaupa ha deciso di raccontare in questi giorni sui social e che è diventata in pochissimo tempo davvero virale.

“La stessa passione che mi ha accecato per 6 mesi senza una busta paga mi ha portato a cercare lavoro altrove. Nei sogni dentro al cassetto c'era anche quello di portare avanti una cucina personale, diversa dagli schemi della vallata legati alla tradizione, proponendo ingredienti familiari serviti con tutta la passione e l'esperienza che ho accumulato in questi (pochi) anni! E ci stavo riuscendo”.

Questo il racconto del giovane sui social:

Nel mese di settembre 2021 comincio la mia nuova esperienza in un locale di recente concezione a Cornedo Vicentino. Propongo la MIA cucina, con il MIO punto di vista sulla cucina Veneta, o più in generale, Mediterranea.

Il mio unico requisito? Essere in regola e avere un contratto che mi permetta di vivere serenamente, per il resto a me basta cucinare.

Per i primi 4 mesi decido di accettare un contratto ridicolo: 16 ore part-time, nonostante il mio monte ore settimanale si aggirasse intorno alle 80. Stringo i denti: dopotutto ho cominciato la gavetta all'età di 14 anni. Mi faccio prendere dalla novità, il posto mi piace e acconsento, ancora una volta, alle condizioni del titolare: mantenere basse le spese per il personale per i primi 4 mesi e poi alzare le retribuzioni e pensare di offrirmi un contratto a tempo indeterminato.

Naturalmente non è andata così: da gennaio a giugno 2022 vengo pagato 100-200€ al mese, su mia richiesta ovviamente, poveraccio, "mica ti spetta la busta paga di diritto".

Da tenere a mente: 80 ore settimanali, cucina gestita solo da me, dalla colazione alla cena. Avrei dovuto fermarmi alla prima mensilità mancata? OVVIAMENTE!!!

C'è da aggiungere un particolare: nei sogni dentro al cassetto c'era anche quello di portare avanti una cucina personale, diversa dagli schemi della vallata legati alla tradizione, proponendo ingredienti familiari serviti con tutta la passione e l'esperienza che ho accumulato in questi (pochi) anni! E ci stavo riuscendo, quello che ho fatto è piaciuto, basti guardare le recensioni del locale. Il 90% parla di me o della mia cucina. Anche i numeri sono positivi al riguardo, il ristorante era una macchina di denaro che andava avanti senza benzina! Infatti, mica mi pagava.

La stessa passione che mi ha accecato per 6 mesi senza una busta paga mi ha portato a cercare lavoro altrove. Immaginate la faccia del titolare quando ho comunicato la mia partenza: tradito, preso per i fondelli, i giovani sono inaffidabili. Queste sono le parole da lui usate. Il suo problema era non avere più nessun pilastro su cui far affidamento per pagare i propri debiti.

Sono durato poco più di 9 mesi nel suddetto locale e ne ho sentite di tutti i colori, le migliori:

"I giovani vanno sfruttati, non ho mai preso più di 1200€ al mese quindi non li prenderai nemmeno te, poco importano le tue capacità"

"Non voglio gente del sud, non fanno un cazz* e son sempre in malattia"

"Non voglio ragazze che convivono con il moroso, perché tanto vanno subito in maternità e mi tocca mantenerle"

"Fosse per me 4 mori in tutto il ristorante e 'ndemo avanti, così li pago poco"

"Le tose non sanno fare un cazzo, per fortuna che sono di bella presenza e coccolano la clientela"

"Vivi con i tuoi quindi posso non pagarti questo mese"

Borghese ci ha visto lungo: i giovani non hanno voglia di lavorare e, dopo questa esperienza, io sicuramente ne ho persa un po'.