Guerra in Ucraina, il rombo dei B-52 americani nei cieli d'Italia ('scortati' dai nostri F-35)

La missione, si legge in una nota della Nato, si è svolta lo scorso 7 marzo: i B-52 americani sono partiti dal Regno Unito ed hanno volato sopra l'Europa Centrale e l'Italia: ad 'accompagnarli' nei cieli del nostro Paese intercettori Eurofighter e caccia F-35

TRENTO. Mentre la crisi determinata dall'invasione russa dell'Ucraina non accenna a risolversi, negli scorsi giorni nei cieli d'Europa (e d'Italia) sono passati due bombardieri americani B-52, scortati nel loro passaggio sopra il nostro Paese da intercettori Eurofighter e caccia F-35. La missione si è svolta lo scorso 7 marzo e le “Fortezze Volanti” americane hanno attraversato in sostanza tutta la Penisola, partendo dalla Puglia fino ad attraversare le Alpi.

I bombardieri americani sono partiti dal Regno Unito e la missione rientra, dice Repubblica, nell'ambito delle operazioni portate avanti dagli Stati Uniti “per dimostrare l'impegno delle forze da bombardamento strategico in favore degli alleati nel Mar Nero e nel Mediterraneo”. E non a caso in questa fase i velivoli americani, dalla base di Fairford, hanno attraversato l'Europa Centrale, la Romania, poi la Bulgheria e la Grecia ed infine il nostro Paese.

Nel corso del loro tragitto, i due velivoli sono stati prima scortati da degli F-16 dell'Aeronautica greca e poi, come detto, da F-35 ed Eurofighter italiani. “Prima di tornare alla base – specifica infatti la Nato in una nota – i B-52 si sono esercitati in operazioni bilaterali con i caccia italiani e greci. Gli aerei alleati hanno lavorato sulle procedure di scorta dei bombardieri e sulle comunicazioni. L'integrazione tra i caccia di quinta generazione ed i bombardieri assicura l'interoperabilità alleata, che contribuisce direttamente a fornire una robusta deterrenza e difesa dell'Alleanza”.