Il forte vento rovescia un catamarano, i sub salvano un diportista aggrappato al natante ormai alla deriva. Una persona portata in ospedale

RIVA DEL GARDA. Momenti di grande paura e tensione nelle acque del lago di Garda. Un catamarano si è capovolto a causa del forte vemto. Un diportista è stato trasferito all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

L'allerta è scattata intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 22 maggio, quando la sala operativa della guardia costiera di Salò, che coordina le attività di soccorso per tutto il lago, hanno ricevuto una richiesta di intervento per una persona in difficoltà con il catamarano.

Nel corso della navigazione, il natante si era rovesciato in acqua a causa di una improvvisa e forte raffica di vento.

Il diportista, aggrappato al natante ma senza riuscire a portare il catamarano in posizione di navigabilità, ha comunque allertato i soccorsi.

A entrare in azione i vigili del fuoco di Riva del Garda con il gommone e i sub. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di individuare e di portare in salvo il diportista in pochi minuti.

Recuperato a bordo del gommone, la persona è stata portata al porto San Nicolò e da lì con l’ambulanza della croce bianca è stata accompagnata all'ospedale.

L’unità alla deriva è stata, invece, raggiunta da un gommone del servizio spiagge sicure per essere rimorchiata a Torbole.