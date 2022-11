Il Trento perde in casa con l’ultima in classifica (VIDEO), la protesta dei tifosi dispersa a manganellate dalla polizia

TRENTO. La squadra di calcio del Trento è uscita sconfitta dalla sfida casalinga contro la Virtus Verona valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie C. Una brutta prestazione culminata con una disfatta per 2 a zero contro la squadra che fino a ieri si trova all’ultimo posto in classifica. Il risultato inguaia il Trento che adesso si trova quartultimo con soli 13 punti.

Al termine della partita, come mostrano le immagini pubblicate dalla trasmissione “A Tutto campo” di Trentino tv, alcuni tifosi hanno inscenato una protesta fuori dallo stadio Briamasco. I supporter dei gialloblu si sono scontrati con la polizia che ha reagito sfoderando i manganelli. Dopo alcuni momenti di tensione la situazione è rientrata e gli animi si sono calmati.

Poco dopo è intervenuto anche il presidente Giacca che ha parlato con alcuni tifosi, chiedendo comprensione e di continuare a supportare la squadra anche in questo momento di difficoltà. Nelle ultime cinque partite il Trento ha raccolto solo una vittoria e due pareggi, troppo poco per sperare di salvarsi.