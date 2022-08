Incendio nella caserma dei carabinieri: diversi danni ed edificio inagibile. I militari si “trasferiscono” nel furgone

EDOLO. L’allarme è scattato poco prima delle 21 di ieri, 9 agosto, ad andare a fuoco una parte della caserma dei carabinieri di Edolo. Stando alle prime informazioni le fiamme sarebbero divampate in uno degli uffici, pare quello del comandante, per via di un cortocircuito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Edolo e Darfo Boario Terme che in pochi minuti sono arrivati in via Treboldi per spegnere le fiamme. L’intervento tempestivo ha evitato che l’incendio diventasse incontrollabile.

Ciononostante i danni sono ingenti, nel rogo sono andati distrutti alcuni uffici con le fiamme che hanno interessato sia il secondo piano, dove ci sono gli alloggi dei militari, che una parte del tetto. I danni sono tali che l’edificio che è stato dichiarato inagibile.

“In attesa del pronto ripristino dei locali danneggiati dall’incendio – si legge in una nota ufficiale diramata dai vertici dell’Arma – a Edolo i carabinieri continuano ad assicurare regolarmente il servizio attraverso le consuete pattuglie sul territorio e la presenza di una Stazione mobile, per la ricezione del pubblico, da subito posizionata davanti alla caserma”. I carabinieri infatti si sono dovuti “trasferire” momentaneamente in un furgone.