Itas Mutua, è stato assolto in secondo grado l'ex direttore Ermanno Grassi: cade il reato di calunnia

La vicenda è iniziata nel 2017 con un'inchiesta che aveva portato il colosso trentino a rinnovare i propri vertici. Il 19 luglio del 2019 l'ex direttore di Itas Ermanno Grassi era stato condannato a due anni di reclusione (con pena sospesa) per calunnia nei confronti di Alessandra Gnesetti. Ora in appello l'assoluzione

TRENTO. Cade il reato di calunnia per l'ex direttore generale Itas Ermanno Grassi. Nelle scorse ore, infatti, la Corte d'Appello ha accolto la richiesta della difesa che porta anche all'annullamento del risarcimento di 10 mila euro all'ex funzionaria Alessandra Gnesetti.

Il caso Itas

Tutta la vicenda risale al 2017 (QUI L'ARTICOLO), quando è scoppiato il caso Itas. Dopo un periodo particolarmente turbolento, la prima svolta era arrivata 12 mesi fa. Lontano dai riflettori e in modo deciso, la Mutua si era chiamata fuori: aveva trovato un accordo in via transattiva con l'ex direttore generale (QUI L'ARTICOLO). Un'inchiesta che aveva comunque portato il colosso trentino a rinnovare i vertici. Da quel momento dei capi d'accusa erano restati in piedi soltanto i filoni di tentata estorsione, calunnia e falso.

La condanna in primo grado

Il 19 luglio del 2019 l'ex direttore di Itas Ermanno Grassi era stato condannato a due anni di reclusione (con pena sospesa) per calunnia nei confronti di Alessandra Gnesetti, la quale si era costituita parte civile e riceverà un risarcimento di 10 mila euro e la rifusione delle spese.

In questa prima sentenza era caduta l'accusa di tentata estorsione nei confronti di Giovanni Di Benedetto, ex presidente del colosso trentino, e quella di falso, in quest'ultimo caso assolta anche l'ex funzionaria della Mutua, che aveva fatto partire l'inchiesta con le dichiarazioni davanti al giudice del lavoro e ai carabinieri del Ros.

Per i giudici Grassi aveva calunniato Gnesetti: il reato riguarda l'accusa che l'ex direttore aveva mosso all'ex funzionaria sulla questione della badante per la madre. Nel corso del contenzioso davanti al giudice del lavoro, Gnesetti aveva dichiarato che Grassi diede disposizioni di modificare l'intestazione di una fattura per addebitare a Itas la prestazione di assistenza per un valore di 28 mila euro. L'ex direttore generale aveva presentato una querela per diffamazione a Gnesetti, ma per i giudici è stato Grassi a calunniarla. La condanna era stata di 2 anni e il risarcimento di 10 mila euro.

L'appello

Dopo la prima sentenza era stato presentato appello sia da parte della difesa di Grassi per far cadere l'ultimo reato sia da parte della Procura che chiedeva la condanna per tentata estorsione.

Il giudice nelle corse ore ha emesso la sentenza: rigettato il ricorso del pubblico ministero e accolto, invece, quella della difesa con richiesta di assoluzione dal reato di calunnia.