Malore nella notte, è morto il giornalista Omar Monestier direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto

UDINE. Un malore nella notte non gli ha lasciato scampo. E' morto Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto.

Nato a Belluno il 23 settembre 1964, Monestier viveva a Moruzzo (Udine) ha diretto varie testate del Gruppo Gedi. In passato era stato caporedattore del Mattino dell’Alto Adige e poi caporedattore della redazione trentina dell’Alto Adige dal ’94 al ’97

“Un grande bellunese, un veneto Doc, un giornalista stimato in Veneto, ma anche in altre regioni d’Italia, in cui ha lasciato la sua impronta indelebile come in Friuli e in Trentino. Il tocco della sua penna non si può scordare, per la finezza, per la concretezza e per il rispetto e la ricerca della verità che hanno sempre contraddistinto i suoi articoli, elevandolo così anche ruoli direzionali e di alto livello” scrive sui social il governatore del Veneto, Luca Zaia.

“Monestier ha lasciato il segno laddove è stato chiamato a scrivere: al Gazzettino sotto la direzione di Giorgio Lago, al Mattino di Padova come vicedirettore, alla Tribuna di Treviso e al Corriere delle Alpi di Belluno, la sua terra natia, come direttore. La sua esperienza – continua Zaia - e la sua carriera giornalistica hanno percorso le strade venete per approdare in Friuli e in Trentino”. “Ora abbandoniamoci al silenzio – ha concluso il governatore Veneto - al ricordo, alla testimonianza dei suoi scritti: fermiamoci un attimo e piangiamo una grande perdita per la cultura giornalistica veneta”.

Condoglianze sono arrivate anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che ha parlato di Omar Monestier come di un “uomo di carattere, di profonda intelligenza e correttezza -umana e professionale- nella sua carriera ha dimostrato di essere un grande direttore per le testate da lui guidate, a cominciare da Il Piccolo e Messaggero Veneto, promuovendo sempre un’informazione seria e tempestiva, basata sulla verifica dei fatti e la ricerca della verità”.