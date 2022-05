Mascherina sì o no? Solo il 14% di chi va a fare la spesa è “tranquillo” senza, l'80% la indossa ancora

TRENTO. A circa tre settimane dallo stop all'obbligo di utilizzo delle mascherine all'interno dei negozi, come hanno reagito gli italiani? E in quali ambiti la popolazione è favorevole al mantenimento dell'obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie? In sintesi, si riporta nell'ultima edizione del Radar Swg, sulla questione: “Il Paese rimane diviso”. Tra la popolazione infatti, il 57% si dice d'accordo con la decisione presa dal governo (il 26% “del tutto d'accordo”, il 31% “abbastanza d'accordo”), mentre il 43% è sostanzialmente contrario (il 31% è “abbastanza in disaccordo” mentre il 12% “del tutto in disaccordo”).





I numeri di chi vuole mantenere l'obbligo nell'uso della mascherina si alzano poi in diversi settori, in particolare per quanto riguarda il mondo dei trasporti. L'81% degli intervistati infatti si dice favorevole all'obbligo sui mezzi pubblici locali, il 79% per quanto riguarda i viaggiatori su treni a lunga percorrenza e i viaggiatori sugli aerei. All'interno del campione rappresentativo nazionale di 800 maggiorenni analizzato, il 74% vuole mantenere l'obbligo di mascherina per la platea di teatri e cinema, il 70% è favorevole all'obbligo per il personale nei negozi, il 66% per il personale negli uffici, il 63% per il personale e gli studenti a scuola e il 62% per il personale nelle fabbriche. In generale quindi, dicono gli esperti di Swg: “Rimane alto il consenso verso l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici (locali e a lunga percorrenza), così come nei teatri e nei cinema, mentre l'opinione si divide sulla sua imposizione a studenti e lavoratori”.





Il dato forse più impattante è quello legato alla percentuale di popolazione che oggi indossa ancora la mascherina per andare a fare la spesa: dall'analisi di Swg infatti, risulta come oltre la metà dei consumatori (53%) preferisca indossare sempre i dispositivi di protezione, mentre il 27% dice di indossarla solo in caso di affollamento o quando ha a che fare con il personale, portando la percentuale di chi ancora indossa la mascherina all'80%. Di contro, il 6% della popolazione dice di non indossare più i dispositivi di protezione quando va a fare la spesa, ma di sentirsi preoccupato ogni tanto. Solo il 14% si dice “tranquillo” senza mascherina, portando il totale di chi non la indossa al 20%.





Un altro dato rilevante, sottolineano poi gli esperti di Swg: “E' il 'mood' serpeggiante tra gli ortodossi e i libertari della mascherina. Quasi la metà di chi la porta nei negozi è infastidita dall'imbattersi in persone a volto scoperto, ma anche viceversa, tra chi non la indossa uno su quattro è irritato dall'incrociare volti coperti”. Dall'analisi delle risposte fornite dai partecipanti all'analisi infatti, risulta come tra chi indossa la mascherina nei negozi, il 45% provi “fastidio e/o preoccupazione” nel vedere altri clienti che non indossano le protezioni (l'8% pensa sia “positivo vedere persone più tranquille di me”). Tra chi invece non indossa la mascherina nei negozi, il 24% prova “fastidio e/o preoccupazione” vedendo chi invece usa la mascherina (il 14% pensa sia “positivo vedere persone più attente di me”).