Meteo: ancora molto caldo e soleggiato in Trentino, ma probabili temporali in serata (anche con grandine)

TRENTO. Mentre l'ondata di caldo ancora non molla la sua presa sul Trentino, sul territorio provinciale è previsto per oggi il ritorno del maltempo: per gli esperti di Meteotrentino al pomeriggio e in serata è probabile lo “sviluppo di qualche temporale”, con fenomeni che localmente potranno essere intensi, con grandine e forti raffiche di vento, e tenderanno ad interessare con maggiore probabilità i settori settentrionali.

La probabilità per rovesci e temporali nelle prossime ore è infatti “media” (il terzo livello su quattro) ed i fenomeni saranno in moto da ovest verso est. Le temperature massime sul territorio provinciale rimarranno comunque molto alte per la giornata di oggi (la colonnina di mercurio a Rovereto, la più calda tra le città trentine, salirà fino a 36 gradi centigradi).

Anche nella giornata di domani (mercoledì 22 giugno) il tempo sarà soleggiato al mattino per poi farsi più nuvoloso e afoso dalla tarda mattinata, quando saranno probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Giovedì sarà invece nuovamente molto caldo e soleggiato, le stesse condizioni dovrebbero verificarsi tra venerdì e domenica, ma tra la serata di venerdì e il primo mattino di sabato aumenta la probabilità di rovesci e temporali per il rapido transito di una perturbazione.