Meteo, condizioni variabili in giornata con temporali “anche intensi” nel pomeriggio: weekend nella morsa del caldo con temperature fino a 38 gradi

Gli esperti di Meteotrentino segnalano come per oggi, venerdì 1 luglio, siano probabili specie nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi, localmente intensi. Domani la probabilità di rovesci sarà invece più bassa e domenica la colonnina di mercurio salirà fino a 38 gradi centigradi a Rovereto

TRENTO. Torna il maltempo sul territorio provinciale, gli esperti di Meteotrentino: “Oggi infiltrazioni di aria instabile, tempo variabile con rovesci e temporali sparsi localmente intensi nelle ore centrali”. In particolare nel pomeriggio infatti, la probabilità che in Trentino si verifichino rovesci o temporali è classificata a livello 'medio' (il terzo su quattro): le precipitazioni potrebbero quindi superare i 20 millimetri in un'ora ed essere accompagnate da fulmini, grandine e forti raffiche di vento.

La probabilità di precipitazioni per la giornata di domani invece, dicono da Meteotrentino, è bassa e le condizioni saranno molto soleggiate con temperature massime in aumento. Stessa situazione poi per domenica (3 luglio), con la possibilità però di annuvolamenti pomeridiani “localmente associati a qualche rovescio o temporale”. Proprio nella giornata di domenica però le temperature massime tenderanno ad alzarsi ulteriormente, in particolare nel Trentino meridionale dove la colonnina di mercurio salirà fino a 38 gradi centigradi a Rovereto.

Si mantengono alte anche le temperature in montagna: sulla Marmolada, a 3.232 metri d'altitudine, la minima per domenica è prevista a 7 gradi centigradi e la massima a 15. L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato poi da giornate parzialmente soleggiate, con probabili rovesci però e temporali sparsi al pomeriggio sera. Le temperature massime si manterranno piuttosto alte lunedì (33 gradi a Trento e 36 a Rovereto) per poi calare leggermente il giorno successivo.