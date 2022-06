Meteo, sole e 'notti tropicali' in Trentino: in valle temperature fino a 37 gradi. Da martedì però in arrivo temporali “intensi”

Gli esperti di Meteotrentino confermano che tra oggi e domani (lunedì 27 giugno) le condizioni rimarranno sostanzialmente stabili sul territorio provinciale, con temperature massime che lunedì arriveranno a 37 gradi centigradi a Rovereto (la città più calda del Trentino). Con martedì invece in arrivo rovesci e temporali “diffusi e intensi” al pomeriggio e sera

TRENTO. Il Trentino ancora nella morsa del caldo: dopo una domenica di sole, nella giornata di domani (lunedì 27 giugno) la colonnina di mercurio raggiungerà in fondovalle i 37 gradi centigradi a Rovereto, con la massima di Trento a 36 gradi, Ala a 34 e Riva del Garda a 33. Da martedì però in arrivo rovesci e temporali “diffusi e intensi” al pomeriggio sera.

A confermarlo sono gli esperti di Meteotrentino, che sottolineano come oggi il cielo sarà “per lo più sereno e molto soleggiato” e le massime arriveranno a 33 gradi centigradi a Trento e 35 a Rovereto. Lunedì sarà, come detto, “molto soleggiato con temperature in ulteriore aumento”. Dalle 12 di domani infatti si segnala una probabilità “media” (il terzo livello su quattro) di caldo intenso sul territorio provinciale.

Martedì invece sarà “irregolarmente nuvoloso” con la possibilità di alcune deboli precipitazioni sparse già dalla tarda mattinata e con rovesci e temporali più diffusi ed intensi al pomeriggio sera. Le temperature massime non si abbasseranno però di molto, con la colonnina di mercurio che raggiungerà, secondo gli esperti di Meteotrentino, i 35 gradi a Rovereto ed i 34 a Trento.

Tra lunedì e martedì poi, in diverse zone del Trentino (principalmente tra Rovereto, Ala e Riva del Garda), le temperature minime del corso della notte non scenderanno al di sotto dei 20 gradi (notti tropicali). In particolare martedì le minime saranno di 22 gradi a Rovereto, Mori, Ala e Avio, di 21 ad Aldeno, Arco, Nago, Dro e Riva del Garda e di 20 a Terragnolo

Mercoledì e giovedì sarà poi soleggiato con qualche rovescio pomeridiano più probabile in montagna. Per venerdì le previsioni riportano invece una mattinata per lo più soleggiata, mentre al pomeriggio e sera saranno probabili rovesci e temporali sparsi.