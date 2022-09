Meteo, una settimana di sole in Trentino ma le temperature restano fresche: domenica possibile un nuovo peggioramento. Ecco le previsioni

TRENTO. L'autunno arriva in Trentino e le temperature, nonostante le giornate molto soleggiate, si mantengono fresche su tutto il territorio: ecco le previsioni per questa settimana. Per i prossimi giorni il tempo rimarrà stabile, dicono gli esperti di Meteotrentino, e per la maggior parte soleggiato, mentre con domenica sarà possibile un nuovo peggioramento.

In base alle previsioni degli esperti infatti, fino a mercoledì correnti moderate nord-occidentali interesseranno l'arco alpino, portando aria asciutta e più fredda della media del periodo. Per quanto riguarda le massime, tra Trento e Rovereto la colonnina di mercurio rimarrà poco al di sopra dei 20 gradi centigradi mentre le minime scenderanno anche abbondantemente sotto la soglia dei 10 gradi, arrivando per esempio a 0 gradi a Cavalese e scendendo a -1 a Moena.

Da giovedì invece le correnti si disporranno da nord e le temperature torneranno gradualmente in media. Fino a sabato, come detto, il tempo rimarrà comunque prevalentemente soleggiato mentre con l'arrivo del fine settimana la nuvolosità, secondo le previsioni, sarà in progressivo aumento. Nella giornata di domenica, con l'arrivo di correnti umide sud-occidentali, si prevede infine un possibile peggioramento, con vento forte in montagna e precipitazioni diffuse.