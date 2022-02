Meteotrentino: “Forti raffiche di föhn” (VIDEO), dagli uffici della Pat volano via i bidoni

TRENTO. Le previsioni di Meteotrentino annunciavano per la giornata di oggi, martedì 22 febbraio, un tempo soleggiato ma con la presenza di forti raffiche di vento. Così è stato infatti proprio in queste ore molte zone del Trentino sono spazzate da violente folate.

Alle “3 Torri Pat”, in via Giovanni Battista Trener a Trento, dove hanno sede alcuni importanti uffici della Provincia le raffiche hanno ribaltato tutti i bidoni sparpagliando l’immondizia in giro.

Per quanto riguarda il proseguo della giornata Meteotrentino annuncia temporanei annuvolamenti specie sui rilievi settentrionali “dove non si esclude la possibilità di qualche breve bufera di neve”. Non solo perché venti settentrionali forti o molto forti in quota con probabili forti raffiche di föhn sono attesi in molte valli, soprattutto nelle ore centrali.

Per la giornata di mercoledì invece, si attende un tempo molto soleggiato con forti venti settentrionali in montagna ed al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Giovedì soleggiato con nubi alte a tratti estese. Venerdì nuvoloso con deboli precipitazioni nevose oltre 900 metri al pomeriggio-sera. Sabato parzialmente soleggiato e ventoso. Domenica ancora soleggiato.