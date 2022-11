Nevicate in arrivo in Trentino: “Nelle fasi più intese neve mista a pioggia possibile anche in Valsugana. Fino a 40 centimetri sui settori orientali”

Previsto per domani il passaggio di una perturbazione sul territorio regionale, dopo l'allerta in Alto Adige l'avviso della Pat ai cittadini: "Entro domani sera oltre i 1.300 metri circa sono attesi complessivamente 15-30 centimetri di neve sui settori occidentali, 25-40 centimetri sui settori orientali (specie sulle zone della val di Fassa, del Primiero/Lagorai, della bassa Valsugana e di Lavarone/Folgaria) con picchi anche maggiori sulle aree più elevate ed esposte ai flussi umidi, quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse”