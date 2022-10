Orso investito, l'Enpa: ''Servono corridoi faunistici'' e sull'automobilista spiega: ''Si è comportato in modo corretto rispettoso sia dell'animale investito che delle norme''

L'investimento è avvenuto sulla strada che collega gli abitati di Fai della Paganella e di Andalo. L'Enpa chiede anche l'intervento della Forestale "affinché accerti che l'orso non sia stato ferito in maniera tale da metterne a rischio la sopravvivenza"

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. La necessità di predisporre dei “corridoi faunistici” e la richiesta di un intervento della Forestale affinché verifichi lo stato di salute del plantigrado. Queste le due principali richieste che arrivano dall'Enpa a seguito della notizia di investimento di un orso da un'auto. (QUI L'ARTICOLO)

L'episodio è avvenuto nella serata di martedì. L’automobilista è incolume e l’animale si è allontanato nel bosco dopo l’incidente. L’episodio è avvenuto attorno alle 20.30, sulla strada che collega gli abitati di Fai della Paganella e di Andalo.

Secondo quanto riferito dalla persona che si trovava al volante, l’orso è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata: l'impatto è stato dunque inevitabile. L’automobilista ha allertato i Vigili del fuoco i quali a loro volta hanno avvertito il personale del Corpo forestale del Trentino, intervenuto sul posto con un’unità cinofila che ha constatato come il plantigrado - seppure ferito - si fosse dileguato. Sono stati inoltre raccolti alcuni campioni genetici che consentiranno forse di identificare l’animale.

Contenuto sponsorizzato

L'ennesimo investimento, spiega l'Enpa, che “dimostra ancora una volta quanto sia urgente e imprescindibile mettere in atto le nostre richieste, che non possono più essere sottovalutate o addirittura ignorate. Le sollecitazioni affinché siano predisposti i corridoi faunistici, altrimenti noti come sovrappassi o sottopassi, sono fondate ed evidentemente necessarie, sia per la tutela della biodiversità che per la sicurezza delle persone”.

La speranza spiega l'associazione in una nota, è che l'investimento non abbia procurato ferite al plantigrado anche in considerazione dell'avvicinarsi del periodo del letargo e della necessità di alimentarsi abbondantemente per superare il periodo invernale.

“Chiediamo che la forestale si accerti – continua la nota dell'Enpa - che non sia stato ferito in maniera tale da metterne a rischio la sopravvivenza. Ci spiace per il danno subito dall'automezzo, ma vogliamo rilevare come l'automobilista si sia comportato in maniera corretta, rispettosa sia dell'animale investito che delle norme, dimostrando un senso civico che speriamo venga seguito da tutti i cittadini”.