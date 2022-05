Per un pugno di like: vuole fotografare le Tre Cime di Lavaredo, scivola e resta incrodato. Salvato con 40 metri di verricello dal soccorso alpino

AURONZO DI CADORE. Le Tre Cime di Lavaredo sono uno degli spettacoli più straordinari che si possono ammirare sulle nostre Dolomiti, questo è indubbio, ma rischiare la vita per ottenere la foto strappa like è decisamente troppo. Eppure questo pomeriggio, intorno alle 16.15 la centrale del Suem è stata allertata proprio per salvare un escursionista che si trovava in difficoltà per essersi spinto troppo oltre per fare il suo ''scatto'' perfetto.

Partito dal Rifugio Auronzo con l'intenzione di fotografare le pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo attraverso uno dei fori delle gallerie del Paterno, l'uomo al Suem diceva di avere perso il sentiero, essere scivolato ed essersi fatto male a una spalla.

Individuato sulla parete dall'equipaggio dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, l'uomo, un 35enne di Torino, è stato prima avvicinato e poi recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri ed è stato trasportato all'ospedale di Belluno, a seguito della probabile lussazione riportata.

Quella dei selfie e delle foto ''instagrammabili'' in montagna rischia di trasformarsi davvero in una pericolosa abitudine. Si ricorderà quanto accaduto solo poche settimane fa al Lago di Braies: in due giorni ben 14 persone sono cadute nelle gelide acque del lago per cercare di farsi dei selfie sulla superficie ancora semi ghiacciata.

Il problema era che, appunto, la superficie era semi ghiacciata, e così molte persone sono cadute in acqua. Tra queste anche una mamma con bimbo di quattro mesi elitrasportato d'urgenza all'Ospedale di Innsbruck (fortunatamente poi non in pericolo di vita). ''C'era chi aveva tacchi e gonna'' aveva spiegato a il Dolomiti il sindaco Friedrich Mittermair. Tutto per un pugno di like su Instagram.