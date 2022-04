Perde il controllo dell’auto e si ribalta: 32 bloccato fra i rottami (FOTO). Nell’impatto abbattuti un palo della luce e un cartello stradale

VERONA. L’allarme è scattato poco prima delle 7 di questa mattina, 3 aprile, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente avvenuto in via Belfiore, in località Ca’ di David nel comune di Verona.

Secondo quanto ricostruito un 32enne veronese, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è uscito di strada. L’auto si è ribaltata e ha abbattuto un palo della luce e un segnale stradale. L’incidente è stato molto violento e il giovane è rimasto bloccato fra le lamiere del mezzo.

Il 32enne è stato aiutato da alcuni passanti a uscire dalla vettura, dopodiché i sanitari si sono occupati di lui. Il giovane è infine stato trasferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e la carreggiata.