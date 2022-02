Precipita nel pozzo e resta intrappolato per oltre 100 ore: è morto a 5 anni il piccolo Rayan. Le condoglianze ai genitori dal re del Marocco

TRENTO. E' rimasto per oltre 100 ore intrappolato a 32 metri di profondità, dopo essere caduto in uno stretto pozzo nella città di Tamorot, in Marocco: dopo le speranze iniziali, la casa reale ha purtroppo confermato in una nota che il piccolo Rayan “è deceduto per le ferite riportate nella caduta”. In un primo momento era infatti sembrato che le operazioni di salvataggio si fossero concluse con successo, ma il piccolo di cinque anni, caduto nel pozzo martedì scorso mentre giocava in un campo, non ce l'ha fatta.

La vicenda richiama purtroppo alla mente la tragedia di Alfredino Rampi, caduto in un pozzo nel giugno del 1981 a Vermicino e morto dopo tre giorni di tentativi di salvataggio. Negli ultimi giorni in Marocco si era attivata un'imponente macchina dei soccorsi: decine di persone, compreso il professionista di pozzi Ali El Jajaoui arrivato dal sud del Paese per tentare di salvare Rayan, hanno lavorato alla realizzazione di un pozzo secondario per cercare di raggiungere il bambino.

Il pozzo in cui è caduto Rayan è infatti estremamente stretto, raggiungendo in alcuni punti un diametro di soli 20 centimetri. Per il piccolo era stato calato a 32 metri di profondità un tubo per l'ossigeno, gli era stata fornita acqua e del cibo. Intorno al pozzo si era radunata una folla di centinaia di persone per seguire le operazioni di soccorso, che sono state portate avanti tra mille difficoltà e con estrema attenzione per evitare possibili frane. Alla fine il piccolo è stato raggiunto, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. In seguito al tragico incidente, il re Mohammed VI ha telefonato ai genitori di Rayan per esprimere loro le condoglianze.