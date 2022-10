Prima il camion in fiamme poi un tamponamento fra due auto: a bordo anche un bambino di 2 anni (FOTO)

Doppio intervento per i vigili del fuoco, prima un camion in fiamme poi un tamponamento con tre persone coinvolte fra cui un bambino di 2 anni

TRENTO. Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco di Vigolo Baselga (frazione di Trento) che stamane, intorno alle 8e30, sono stati chiamati per un primo intervento. Lungo la strada statale 45 bis della Gardesana infatti, un camion ha avuto dei problemi sviluppando anche un principio d’incendio.

Fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente riuscendo, grazie agli estintori, a domare le fiamme che si erano sviluppate nel vano motore. Illeso il conducente che è riuscito ad accostare il mezzo in una piazzola.

Nemmeno il tempo di riposare che i pompieri sono dovuti entrare in azione per un secondo intervento. Questa volta si è trattato di un tamponamento fra due auto avvenuto sempre sulla strada statale 45 bis della Gardesana, all’altezza del bivio per Baselga.

Tre i feriti che sono stati soccorsi con l’ambulanza, a bordo dell’auto c’era anche un bambino di due anni. Stando alle prime informazioni le condizioni delle persone coinvolte non desterebbero particolari preoccupazioni anche se sarebbero comunque state trasferite in ospedale per accertamenti.