Scivola e precipita dentro il canale di scolo dei liquami in stalla, 78enne portato in salvo dai vigili del fuoco

BELLUNO. Una tragedia sfiorata quella avvenuta nelle scorse ore a Forzaso nel bellunese dove un uomo di 78 anni è stato portato in salvo dopo essere rimasto bloccato per diverse ore all'interno del canale di scolo dei liquami in stalla.

L'uomo doveva incontrarsi con il fratello ed è stato quest'ultimo che, non vedendolo arrivare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha deciso di chiamare la vicina di casa per chiederle di controllare cosa fosse successo.

La donna, allora, ha deciso di iniziare a chiamare il 78enne senza però riuscire ad individuarla. Quando si è portata in stalla si è accorta di quello che era successo. L'uomo, forse per un malore o per un momento di disattenzione, è scivolato all'interno del vanale di scolo dei liquami e non è più riuscito a muoversi.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell'ordine. Il 78enne era cosciente ma è rimasto bloccato nel canale per diverse ore. I vigili sono riusciti ad estrarlo e a consegnarlo poi ai soccorsi sanitari. Fortunatamente le sue condizioni sanitarie si sono rivelate buone.