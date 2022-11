Si accascia a terra e muore nel suo ristorante: il 48enne Marco Delaini lascia due figli piccoli

Marco Delaini era conosciuto in tutto il lago di Garda, il 48enne era il titolare della Trattoria Fornico di Gargnano. I famigliari hanno lanciato una raccolta fondi: “Il nostro Marco non avrebbe voluto fiori ma opere di bene”

GARGNANO. Marco Delaini era conosciuto in tutto il lago di Garda, il 48enne infatti era il titolare della Trattoria Fornico di Gargnano. In questi giorni l’uomo si trovava nel suo ristorante quando è stato improvvisamente colpito da un malore. Quando l’uomo è stato visto crollare a terra è stato lanciato subito l’allarme, purtroppo però non c’è stato nulla da fare il malore è risultato fatale.

Ben voluto da tutti Delaini e il suo ristorante erano molto conosciuti anche nel Basso Sarca trentino. Delaini lascia la moglie Giada e i due figli Lorenzo e Isac. “Ringraziamo tutti per la vicinanza in questo momento di dolore – scrivono i parenti sui social – il nostro Marco non avrebbe voluto fiori ma opere di bene, per chi volesse unirsi abbiamo pensato di fare una raccolta da devolvere al suo posto del cuore, l’oratorio di Tremosine”.

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di partecipare al progetto di riqualificazione del teatro dedicato a Don Fausto, integrandolo con l’acquisto di un nuovo sipario per il palco: “Dedicandogli quest’opera rimarrà ancor più vivo il suo ricordo nel luogo che lui amava e che siamo sicuri avrebbe voluto continuasse ad essere il centro di una comunità unita, attiva e solidale”. I funerali si terranno in Pieve di Tremosine lunedì 28 novembre alle 15.