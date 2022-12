Si ferma per mettere le catene ma l'auto scivola sulla neve nella scarpata. A bordo un neonato

SARENTINO. Si era fermato a montare le catene ma nel tentativo di installarle sulle ruote, la macchina è scivolata sulla neve ed è precipitata nella scarpata mentre a bordo si trovava anche un neonato.

Fortunatamente nessuno si è fatto male ma per recuperare il mezzo c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco con tanto di argano per riportare la macchina sulla carreggiata. I fatti sono successi sabato sera. Negli ultimi giorni un po' di neve ha fatto capolino anche in Trentino Alto Adige e nel weekend le zone più alte hanno potuto contare su un bell'apporto, in termini di centimetri.

A Sarentino, che si trova a quasi mille metri di altitudine, la nevicata c'è stata e le strade si sono imbiancate e ghiacciate. La persona che si trovava alla guida dell'auto in questione si è resa conto che il mezzo slittava troppo e allora ha accostato per montare le catene. Nello spostare la macchina per agevolare l'istallazione, però, il mezzo è scivolato ed è precipitato per alcuni metri nella scarpata.

Fermatosi tra i rami e i rovi all'autista non è rimasto altro da fare che chiamare i pompieri di Sarentino che sono intervenuti per recuperarla. Fortunatamente non ci sono stati feriti e l'auto non si è ribaltata, riportando solo pochi danni. A bordo era rimasto un bimbo molto piccolo ben posizionato nel suo seggiolino che, per fortuna, non ha avuto conseguenze.