Stop in Parlamento al 'cornoletame' e alle 'energie cosmiche': via il biodinamico dalla legge sul biologico. Dallapiccola: “Fondamentale dividere tra scienza e fede”

L'ex assessore provinciale dopo la decisione del Parlamento, che ha dato il via libera alla tutela del biologico “stralciando” il biodinamico: “In un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale la fede in qualcosa di non scientificamente dimostrabile ha portato nella nostra società al problema di chi, rifiutando i vaccini, 'coltiva' in qualche modo il Covid-19, è fondamentale dividere tra approcci scientifici e non”

ROMA. L'aula di Montecitorio ha “stralciato” il 9 febbraio l'agricoltura biodinamica dalla legge che punta a tutelare e ad aiutare lo sviluppo del biologico, l'ex assessore provinciale all'agricoltura Michele Dallapiccola: “In questo contesto si parla di fondi pubblici ed è necessario affidarsi a metodologie produttive basate su principi scientificamente dimostrati come il biologico”. Già in passato (Qui Articolo) l'ex assessore aveva approfondito il tema, sottolineando come paragonare l'agricoltura biodinamica a quella biologica fosse come “paragonare astronomia e astrologia”. Una delle pratiche più famose, e più discusse, dell'agricoltura biodinamica è quella relativa all'utilizzo del cosiddetto 'cornoletame', ovvero di corna di mucca svuotate, riempite di sterco e lasciate 'riposare' sottoterra. Il materiale risultante dal processo avrebbe, secondo i sostenitori dell'approccio biodinamico, effetti importanti per migliorare la resa produttiva del terreno grazie all'intervento di 'energie cosmiche'

“A mio parere – sottolinea Dallapiccola – va benissimo che il metodo biodinamico esista per le persone però che, diciamo, ne hanno 'fede'. Va sottolineato infatti che come approccio si fonda, per l'appunto, sulla fede ed in un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale la fede in qualcosa di non scientificamente dimostrabile ha portato nella nostra società al problema di chi, rifiutando i vaccini, 'coltiva' in qualche modo il Covid-19, è fondamentale dividere tra approcci scientifici e non. Visto poi che in questo contesto si parla di fondi pubblici, è necessario affidarsi a metodologie produttive basate su principi scientificamente dimostrati, come è per esempio il metodo biologico”.

Alla decisione presa a Montecitorio, riporta l'agenzia di stampa Askanews, avrebbe contribuito anche la 'moral suasion' del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha fatto sapere informalmente attraverso i suoi uffici che alcune cose andavano modificate. Il Capo dello stato avrebbe insomma ascoltato le osservazioni degli scienziati ed in particolare del premio Nobel Giorgio Parisi. Già dallo scorso anno, la comunità scientifica italiana ha manifestato una netta opposizione a questa apertura sulle tecniche biodinamiche. E la senatrice e scienziata Elena Cattaneo, che a palazzo Madama ha presentato invano emendamenti soppressivi di quella parte del testo, aveva detto nel maggio scorso in occasione della discussione generale: “Provo sconcerto, sconforto e, quindi, dissento di fronte alla legittimazione per via parlamentare nell’ordinamento di uno dei Paesi più avanzati al mondo di pratiche antiscientifiche, esoteriche e stregonesche”, e, alla fine, è stata l’unica a votare contro.

Parisi aveva lanciato un appello a Sergio Mattarella per chiedergli di interessarsi alla questione. E il capo dello Stato, gli aveva risposto nel suo intervento dello scorso novembre all’università La Sapienza di Roma, per l’inaugurazione dell’anno accademico: “È una questione che sta in Parlamento e io, notoriamente, non posso pronunciarmi – aveva detto -. Ma posso ben dire che, perché diventi legge, vi sono alcuni altri passaggi, anche parlamentari anzitutto, che rendono lontana questa ipotesi”. Ma ci sono voluti altri mesi per arrivare al risultato di oggi dal momento che nel corso dell’esame in commissione Agricoltura a Montecitorio l’unico a battersi contro l’agricoltura biodinamica continuava ad essere solo il deputato di Più Europa Riccardo Magi che ha ripresentato, unico, gli emendamenti soppressivi in Aula che sono stati approvati all’unanimità.

Proprio Magi intervenendo in Aula ha sottolineato che “oggi (9 febbraio ndr) il Parlamento, con l’intervento emendativo di questa mattina, ha dimostrato di saper ascoltare sia gli appelli che sono arrivati dal mondo della scienza e, in particolare, ancora negli ultimi giorni, dal professor Parisi, premio Nobel, che giustamente quest’Aula ha salutato con una standing ovation nel momento in cui è stata annunciata l’assegnazione del premio, sia la risposta che al professor Parisi, alla fine di novembre, aveva dato sul punto il Presidente Mattarella, che quest’Aula di nuovo cinquanta volte ha applaudito non più tardi di una settimana fa. Quindi, è una vittoria del Parlamento".