Stroncato da un malore mentre è in vacanza con il figlio in Primiero, morto il pianista Alberto Crivellari

La tragedia si è consumata durante una gita in Trentino dove il 56enne Alberto Crivellari era arrivato con il proprio figlio

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, 19 febbraio, quando Alberto Crivellari è stato colto da malore mentre si trovava in vacanza con il figlio piccolo a Fiera di Primiero. Nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare il 56enne è deceduto sul posto.

Rinomato insegnate di musica Crivellari aveva iniziato giovanissimo a studiare pianoforte pianoforte, debuttando a soli 5 anni. Dopo essere stato ammesso al Conservatorio già all’età di 7 anni, aveva proseguito gli studi in Italia e Francia. Durante la sua carriera si è esibito in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Giappone.

Come già anticipato la tragedia si è consumata durante una gita in Trentino dove il 56enne era arrivato con il proprio figlio. Originario di Piove di Sacco da tempo viveva a Padova dove insegnava in una scuola musicale.