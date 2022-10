Taffo apre una nuova sede in Veneto: dopo Venezia e Vicenza arriva la succursale a Verona

VERONA. A marzo 2022 la nota agenzia di pompe funebri Taffo aveva pubblicato un annuncio alla ricerca di nuove sedi per Roma, Milano, Brescia, Venezia, Parma, Verona, Firenze, Padova.

A quanto pare qualcuno si è fatto avanti per aprire un franchising nella città di Romeo e Giulietta, la nuova sede infatti dovrebbe aprire i battenti entro la fine di ottobre nella zona di San Michele Extra in via Unità d’Italia. Dopo Vicenza e Venezia questa è la terza succursale che apre in Veneto.

“Il settore delle onoranze funebri – si legge sul sito di Taffo – ha visto un incremento del 23% negli ultimi cinque anni in Italia. I servizi funebri nella loro totalità, dall’organizzazione dei funerali alle cremazioni, dagli addobbi alle pratiche burocratiche, sono richiesti da tutti e da tutte le categorie sociali. Ciò che qui viene proposto è un format che si basa su di un modello di business tra i più tradizionali che possono essere trovati nel mondo dei servizi, ma che si presenta come innovativo nel modo di gestire l’attività e, soprattutto, il modo di comunicare”.

Taffo ha ottenuto la ribalta delle cronache grazie alle pubblicità irriverenti veicolate soprattutto tramite i social. La pagina Facebook dell’agenzia di pompe funebri per esempio vanta oltre 350.000 “mi piace”.