Terribile incidente in autostrada, sbalzata dalla moto guidata dal marito in gravi condizioni la famosa fisiatra Daniela Primon

Primon si trovava al posto del passeggero e per via dello scontro è stata sbalzata per diversi metri rovinando sull’asfalto. Nelle scorse ore è stata diffusa anche una nota di cordoglio dalla Società italiana di medicina fisica e riabilitativa ma la donna è in ospedale che lotta per la vita

PADOVA. L’incidente era avvenuto ieri mattina, 1 ottobre, all’altezza di Altedo, lungo l’autostrada A13 quando la Yamaha sulla quale stavano viaggiando Daniela Primon e il marito ha tamponato l’auto che li precedeva.

Primon si trovava al posto del passeggero e per via dello scontro è stata sbalzata per diversi metri rovinando sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi per questo era stata trasferita d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Il marito invece rimane ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita.

Primon, originaria del Padovano, è molto conosciuta ed è una famosa fisiatra. La 65enne ha ricoperto per due mandati la carica di segretaria regionale del Veneto della Simfer, l’associazione scientifica dei medici che operano nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa. Ed è stata anche la direttrice del dipartimento strutturale di riabilitazione Aulss 15 Alta padovana.

La donna si trova ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna in gravissime condizioni. Nelle scorse ore era stata diffusa anche una nota di cordoglio della Simfer.