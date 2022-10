Terribile incidente in autostrada, sbalzata dalla moto guidata dal marito: morta la famosa fisiatra Daniela Primon

Il ricordo, per la scomparsa della famosa fisiatra Daniela Primon: “Con il suo amore per la nostra disciplina, ha continuato a essere un’esponente attiva e attenta della nostra società scientifica”

PADOVA. L’incidente era avvenuto ieri mattina, 1 ottobre, all’altezza di Altedo, lungo l’autostrada A13 quando la Yamaha sulla quale stavano viaggiando Daniela Primon e il marito ha tamponato l’auto che li precedeva.

Primon si trovava al posto del passeggero e per via dello scontro è stata sbalzata per diversi metri rovinando sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi per questo era stata trasferita d’urgenza all’ospedale.

Purtroppo però le ferite erano troppo gravi, la 65enne è morta poche ore dopo il ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna. Il marito invece rimane ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita.

Primon, originaria del Padovano, era molto conosciuta ed era una famosa fisiatra. La 65enne aveva ricoperto per due mandati la carica di segretaria regionale del Veneto della Simfer, l’associazione scientifica dei medici che operano nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa. Era stata anche la direttrice del dipartimento strutturale di riabilitazione Aulss 15 Alta padovana.

“Con il suo amore per la nostra disciplina, ha continuato a essere un membro attivo e attento della nostra società scientifica, è stata un punto di riferimento regionale per la rieducazione del piano perineale”, si legge in una nota di cordoglio della Simfer. “Noi tutti colleghi, insieme con la Segreteria veneta, la ricordiamo con grande affetto e ci stringiamo ai familiari in questo momento di grandissimo dolore”.