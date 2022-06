Trapianto di midollo osseo, il prelievo di cellule staminali non si fa a Trento. Gottardi: "Una scelta politica, ma il nostro laboratorio ha tutte le potenzialità"

Il responsabile del laboratorio Hla del Servizio trasfusionale dell’Ospedale Santa Chiara di Trento racconta a Il Dolomiti che il percorso per avere l'autorizzazione era iniziato ben 12 anni fa, ma poi si è interrotto: "I donatori devono andare fino all'ospedale di Verona, il centro autorizzato più vicino. Noi però avremmo tutte le carte in regola"

TRENTO. "Avremmo tutte le potenzialità per fare il prelievo di cellule staminali emopoietiche anche qui nel laboratorio Hla, ma non lo facciamo. I nostri donatori sono costretti ad andare a Verona che è il centro autorizzato più vicino". Parla così il dottor Paolo Gottardi, responsabile del laboratorio Hla del Servizio trasfusionale dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, che dal 1992 si occupa delle tipizzazioni dei potenziali donatori di midollo osseo per la ricerca di una persona compatibile per la donazione destinata a trapianto di cellule staminali a favore di un paziente ematologico.



Un percorso che in realtà aveva iniziato ad attivarsi "12 anni fa", aggiunge Gottardi, quando "si era cominciato a comprare le attrezzature necessarie, tra cui quelle per congelare le cellule staminali". La scelta però "non è stata portata avanti con l'ex primario, il dottor Attilio Fabio Cristallo". Una decisione che in primis spetta alla politica, ma "come abbiamo già fatto notare, noi avremmo tutte le carte in regola per farlo".

Le dichiarazioni sono state rilasciate a Il Dolomiti durante l'evento che ha visto come protagonista il nuovo testimonial di Admo, Luca De Aliprandini, lo sciatore azzurro delle Fiamme Gialle che ieri (16 giugno) è entrato a far parte del Registro dei donatori di midollo osseo Ibmdr, diventando speranza di vita per ogni malato di un tumore del sangue (Qui l'articolo).

Un gesto importante e coraggioso che ha riacceso nuovamente i riflettori sulla mancanza di autorizzazioni per compiere direttamente nell'ospedale S. Chiara il prelievo di staminali. "Si potrebbero risparmiare dei costi, tra cui quelli dei trasporti per far andare una persona fino a Verona". Al momento infatti il laboratorio si occupa solo di tipizzazione, il semplice prelievo di sangue che consente di entrare a far parte del registro dei donatori di midollo osseo Ibmdr.

"Dopo la tipizzazione - spiega Admo - nel caso in cui venga riscontrata una compatibilità, il potenziale donatore viene chiamato per la donazione, che avviene attraverso due modalità. Il prelievo delle cellule staminali emopoietiche che compongono il midollo osseo, la 'fabbrica del sangue' del nostro corpo, può avvenire dalle creste iliache posteriori o da sangue periferico".

Per il prelievo di cellule staminali oltre al congelatore, sarebbe necessaria anche una "macchina come separatore cellulare, che di solito si noleggia, ma sarebbe facilmente reperibile". Discorso diverso invece quello del personale, "che andrebbe aumentato": un problema però da non sottovalutare vista la profonda crisi che sta vivendo la sanità trentina in quanto a reperire personale medico sanitario.



Il prelievo dalle creste iliache avviene in anestesia totale nel centro autorizzato più vicino, conferma Gottardi, per la provincia di Trento è l’ospedale di Verona, con un intervento della durata di circa 45 minuti. Il prelievo da sangue periferico consiste invece in un’aferesi attraverso separatori cellulari: la parte di sangue che non serve viene reinfusa nel braccio del donatore. Questa procedura deve essere preceduta da stimolazione con fattori di crescita ematopoietici, un farmaco che il donatore può somministrarsi autonomamente e che ha la proprietà di rendere più rapida la crescita delle cellule staminali e di facilitarne il passaggio dalle ossa al sangue periferico. La donazione è una procedura ambulatoriale e simile a una donazione di plasma, la durata totale è di circa 4 ore.

A detta di Gottardi, sarebbe questa però "la direzione giusta da seguire, perché siamo uno dei centri più efficienti": da 30 anni il laboratorio si occupa di tipizzazioni, e "dal 1996 abbiamo iniziato con la prima donatrice, la collaborazione con l'ospedale di Verona".

Nel 2021, secondo i dati di Ibmdr, è stata la provincia di Trento a registrare l’indice di iscrizione al registro più alto di tutta Italia. Nel 2021 il Trentino ha raggiunto il valore di 76 ogni 10.000 abitanti, mentre l'indice nazionale è di 22 ogni 10.000 abitanti".