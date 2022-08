Travolto mentre è in bici, addio a Rino Mazzurana. Il ricordo degli ex studenti: ''Una persona di cuore, grazie per gli insegnamenti che ci hai dato''

Il drammatico incidente è avvenuto ieri, purtroppo sono stati inutili i soccorsi. Rino Mazzurana, molto conosciuto in tutta la Vallagarina, è morto per le gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da un furgone

BRENTONICO. Dai suoi ex studenti a chi l'aveva conosciuto nella banda del paese. E' avvolta dal dolore la comunità della Vallagarina per la drammatica scomparsa di Rino Mazzurana morto dopo essere rimasti vittima di un incidente.

La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri durate una gita in bici sulle strade dell'alto Veronese a cavallo tra Affi e il confine trentino. Rino Mazzurana è stato travolto da un furgoncino. L'impatto è stato violentissimo e sono stati inutili purtroppo i soccorsi sanitari.

“Ti ringrazio per il tuo insegnamento anni fa alla Scuola Musicale Riccardo Zandonai di Rovereto, dove mi hai insegnato a suonare la tromba portandomi fino al compimento inferiore. Ci hai fatto conoscere ed amare trombettisti come Maurice André, Winton Marsalis, i mitici The Canadian Brass, con le cassette che ti portavamo sulle quali ci mettevi tanta bella musica da studio” riporta sui social il ricordo un ex studente di Mazzurana.

“Una notizia terribile e triste – scrive un'altra ex studentessa – eri uno dei professori più simpatici e di scuola della scuola di musica Zandonai”. Ma sono tantissimi i messaggi in queste ore per la sua scomparsa.

“Buon viaggio Maestro e grazie per quello che hai sempre fatto per la Banda” scrive la banda sociale Mori – Brentonico.