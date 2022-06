Una ragazza rientra da una passeggiata e sente grida d'aiuto: il soccorso alpino salva un 66enne che si era perso e si era incrodato su alcuni salti di roccia

PONTE NELLE ALPI. Ha sentito le grida d'aiuto e ha subito allertato i soccorsi. E' stato salvato un 66enne che si era perso e quindi era finito incrodato sopra alcuni salti di roccia.

A lanciare l'allarme intorno alle 20.45 di lunedì 27 giugno è stata una ragazza: stava rientrando da una passeggiata e ha sentito le richieste di aiuto provenire dalla zona del rio Salere verso Forcella Sant'Andrea.

A entrare in azione il soccorso alpino di Longarone con una prima squadra che ha iniziato a risalire il sentiero, mentre si sono portati sul posto anche altri soccorritori delle stazioni di Belluno e di Alpago.

Dopo circa 45 minuti i soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto a voce con un 66enne di Ponte nelle Alpi.

Le unità hanno così individuato e raggiunto la persona in difficoltà. Il 66enne aveva perso la traccia finendo incrodato sopra i salti di roccia.

Dotato di imbrago e assicurato, assistito anche dal personale sanitario del soccorso alpino, è stato accompagnato a valle, per essere affidato all'ambulanza che l'ha trasportato in via precauzionale all'ospedale.