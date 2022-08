West Nile, Zaia: ''Ci sono reparti con più ricoveri con questa infezione che di Covid. E' un'emergenza sociale''. E arrivano le zone rosse, arancione e gialla

Il presidente della regione Veneto ha fatto il punto sulla situazione con l'assessora Lanzarin: ''Sono stati registrati 227 casi e 14 decessi. In terapia intensiva finiscono molto spesso persone anziane e con altre patologie ma è un'emergenza''. Stanziato 1 milione di euro per nuove azioni. Ecco in cosa consistono

PADOVA. ''Ci sono reparti nei quali ci sono più ricoverati con questa infezione che per il Covid. Le persone che finiscono in terapia intensiva molto spesso sono persone con altre patologie pregresse e anziane. Ciò non toglie che sia un'emergenza sociale. Si sta diffondendo più del previsto. Quel che vogliamo fare è agire come fossimo una Falange Macedone''. Il linguaggio colorito di Luca Zaia è noto ma la situazione che si sta vivendo in Veneto è davvero preoccupante. La West Nile dilaga, ha già causato 14 morti e ci sono 227 casi registrati. Di questi 152 si sono registrati nel Padovano la zona più colpita mentre anche il Vicentino comincia a preoccupare (qui i dati all'ultima rilevazione).

Il presidente Zaia, con l'assessora competente Lanzarin, oggi hanno fatto il punto della situazione spiegando che è stato stanziato un milione di euro extra per fronteggiare questa anomala ondata causata dalle punture di zanzara. Per agire in maniera efficace, seguendo il modello Covid, verranno istituite delle zone colorate (rossa, arancione, gialla a seconda del grado di rischio) e in queste aree verranno calate azioni differenti. ''E' interessata la nostra zona probabilmente per gli acquitrini che si sono formati in questa stagione - spiega Zaia -. Alla fine basta il sottovaso della pianta di gerani. Noi metteremo in campo l'azione larvicida e insetticida. Con questo milione di euro attiviamo una serie di trattamenti ma anche chiediamo la collaborazione dei cittadini. L'indicazione che si dà, se proprio si deve uscire nei giardini in certe zone, è cercate di coprire la gran parte del corpo, indossate abiti chiari, camice lunghe, pantaloni, calzini e repellenti''.





All'azione larvicida si affiancherà poi un piano organico da attuare con lo zooprofilattico. ''Stiamo affinando anche le tecniche diagnostiche per andare avanti a Falange Macedone. Da un lato la prevenzione, dall'altro i trattamenti larvicidi e infine il lato della diagnostica'', conclude Zaia. ''Abbiamo già registrato 227 casi e 14 decessi concentrati soprattutto nel Padovano e del Vicentino, in questo momento. Il piano - prosegue Lanzarin - prevede interventi ulteriori nei prossimi 10 giorni con misure emergenziali nelle zone classificate con rosso, arancione e gialla in cui verrà fatta una disinfestazione straordinaria. Interventi larvicidi e adulticidi. Andiamo ad aumentare la capacità diagnostica del Veneto e andiamo a fare operazioni di comunicazione e consapevolezza. Questo piano straordinario diventa necessario visto il momento particolarmente difficile dovuto a condizioni metereologiche e climatiche''.