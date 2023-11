A Fieracavalli apertura con il botto: premiato "Il Capitano" Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi

Vera e propria icona sportiva all'interno del mondo equestre, Varenne in carriera ha vinto 61 delle 71 gare a cui ha partecipato, conquistando premi per oltre 6 milioni di euro e risultando il cavallo più forte di sempre nella storia del trotto. E' altresi l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno, nel 2001 e unico cavallo ad essere nominato "cavallo dell'anno" in tre stati diversi

VERONA. Un'apertura con il botto. Quest'oggi ha preso il via l'edizione numero 125 di Fieracavalli a Verona presso la struttura di Verona Fiere con un ospite assolutamente "d'eccezione".

All'interno del padiglione, 2, alla presenza del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del Governatore del Veneto Luca Zaia e del sindaco della città scaligera Damiano Tommasi, è stato premiato Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, ritiratosi nel settembre 2002 e, da allora, stallone da monta, capace di generare oltre 2mila figli.

Soprannominato "Il Capitano", Varenne è una vera e propria icona sportiva all'interno del mondo equestre: in carriera ha vinto 61 delle 71 gare a cui ha partecipato, conquistando premi per oltre 6 milioni di euro e risultando il cavallo più forte di sempre nella storia del trotto.

Nato nel 1995 nell'allevamento di Zenzalino a Copparo, in provincia di Ferrara, il purosangue italiano, che prende il nome dalla via in cui è situata l'ambasciata d'Italia a Parigi, è l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di "Cavallo dell'anno" in tre differenti stati, in Italia nel 2000, 2001, 2002; In Francia nel 2001 e 2002 e negli Stati Uniti nel 2001. E' altresi l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno, nel 2001.

Oggi risiede nell'allevamento "Il cigno" di Villanterio, in provincia di Pavia.

A Fieracavalli, che durerà sino a domenica 12 novembre, sono oltre 700 le aziende espositrici provenienti da 25 paesi, 35 associazioni allevatoriali, 12 i padiglioni della fiera, con 2.500 cavalli di oltre 60 razze in mostra impegnati in più di 200 iniziative tra spettacoli, gala serali, convegni, concorsi e gare sportive.