Addio al sorriso di Luca Zendron, aveva 43 anni ed era in attesa di un trapianto di cuore

Originario del veronese e molto conosciuto per essere stato anche in passato campione regionale di equitazione. Lascia la compagna e una figlia di 14 anni

VERONA. Non ce l'ha fatta, il suo cuore non ha più retto. E' morto a 43 anni Luca Zendron, originario del veronese e molto conosciuto in tutta la regione per essere stato anche in passato campione regionale di equitazione.

Luca era in attesa di un cuore nuovo. Nei giorni scorsi mentre si trovava assieme ai suoi famigliari era stato colpito da un malore. Immediatamente soccorso, da quell'episodio, purtroppo, Luca non si è più ripreso.

Nato e cresciuto nel veronese si era poi trasferito nel padovano ed era conosciuto in Veneto per la sua passione sportiva.

La notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro della comunità e sono molti i messaggi sui social.

Luca Zendron lascia la compagna e una figlia di 14 anni.