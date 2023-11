Allagamenti e smottamenti, il maltempo colpisce il Trentino. Ecco le strade chiuse e dove si stanno registrando disagi: Pelvico attenzionato

TRENTO. Allagamenti (anche a Trento, nella foto si può vedere Piazza Venezia), alberi pericolanti da mettere in sicurezza e smottamenti. Il maltempo sta colpendo con forza il Trentino e la Protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione dove è valida – lo ricordiamo – l’allerta meteo moderata (arancione) fino a domani a mezzanotte.

Sul territorio interessato da piogge intense in queste ore si sono verificati diversi fenomeni di colate, smottamenti, crolli di roccia, seguiti dai vari Servizi tecnici della Provincia che hanno effettuato sopralluoghi sul posto e disposto gli interventi. Sono sotto attenzione i possibili effetti delle piogge sui terreni già saturi. ''Si raccomanda prudenza - comunica la Provincia - alla popolazione e di limitare gli spostamenti prestando particolare attenzione alla situazione delle strade, soprattutto in quota, in caso di neve o in presenza di brinate legate al calo della temperatura''.

Costantemente monitorati anche fiumi, corsi d’acque e dighe, in collaborazione con i corpi dei vigili del fuoco volontari che presidiano ponti e torrenti, ad esempio sul torrente Palvico nella zona industriale di Storo nelle Giudicarie.

Pompieri volontari mobilitati anche a Cloz in val di Non, la zona del Trentino interessata dall’evento franoso più rilevante in questi giorni, dove i vigili del fuoco effettuano la vigilanza dei terreni 24 ore su 24 dotati anche di fotocellule per individuare eventuali movimenti della massa sopra l’abitato, già comunque interessata per quanto possibile dagli interventi di pulizia e delimitazione dell’area.

Ulteriori eventi franosi e smottamenti si sono verificati in val d’Ampola, in località Le Pozze sopra Cavedine, nella zona di Maso Laneri a Frassilongo su SP 135 e su altre viabilità secondarie o forestali sul territorio. Smottamenti anche sopra Santa Massenza e ad Avio.

Di seguito il report meteo, che conferma l’attenuazione delle forti piogge in serata, e il quadro aggiornato sulla viabilità provinciale. Finora caduti mediamente 25 - 50 mm con massimi di 76 mm a Tremalzo e 65 mm a Bezzecca e Storo.

Le intensità orarie sono mediamente di 5 - 10 mm ma localmente e a tratti fino a 15 - 20 mm/h. In quota misurata raffica di 83 km/h al Passo Manghen. Le temperature stanno aumentando repentinamente in quota e risultano sopra zero quasi ovunque fino a 2300 m circa.

Nelle prossime 2 - 3 ore le precipitazioni persisteranno o intensificheranno specie sui settori meridionali dove potranno risultare anche a carattere temporalesco e le intensità potranno toccare i 20 mm/h e localmente ed a tratti di più.

Dopo le ore 20.00 circa probabile attenuazione e calo della quota neve.

La situazione della viabilità provinciale alle 17.30

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA - LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Temporanea chiusura (3-4 ore) SP 135 al km 3+000 per sistemazione rampa stradale.

Tutte le restanti strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono tutte aperte.

PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

SS 612 della Val di Cembra permane senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 loc. Maso Franchi e al km 7+400 loc. Ceola.

Chiusa la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti.

Nevica oltre quota 2000 m slm.

Le restanti strade sono tutte aperte.

TRENTO - MONTE BONDONE – PAGANELLA

Tutte le strade sono aperte.

VALLE DI NON

Permane chiusura SP 14 del lago di Tovel in località Santa Emerenziana al km 1,530 circa per pericolo caduta sassi.

SP 73 Destra Anaunia: permane senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel comune di Denno.

Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLE DI SOLE

Tutte le strade sono aperte. Passo del Tonale circa 15 cm di neve.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Tutte le strade sono aperte.

Sulla SS237 del Caffaro a Cologna, senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

ALTO GARDA E LEDRO

Permane chiusura della SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento;

Chiusa la SS 240 di Loppio e Val di Ledro nel tratto Ampola Storo per venute d’acqua sulla carreggiata.

Le restanti strade sono tutte aperte.

VALLAGARINA

Permane chiusura della SP 22 Chizzola – Brentonico tra l’abitato di Brentonico e Sorne per frana.

Le restanti strade sono tutte aperte.