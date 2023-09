Dalla Croce Bianca al Corpo musicale della città, Trento piange la scomparsa di Oscar Bertamini

Ingegnere e progettista di numerose opere in diversi territori del Trentino, ha dato il suo contributo nel sociale alla guida prima della Croce Bianca in un momento non semplice e poi come presidente del Corpo Musicale della Città di Trento. Importante il suo ruolo anche dopo la tragedia di Stava

TRENTO. Una persona sempre pronta ad aiutare, sempre diretta. Era stato impegnato in politica ma soprattutto da anni non faceva mai mancare il proprio contributo nel sociale. Trento piange la scomparsa a 87 anni dell'ingegnere Oscar Bertamini.

“Se progetterai lassù come hai fatto qui, lassù saranno fortunati” è la frase che accompagna il manifesto funebre dell'ingegnere. In Trentino, Bertamini, è stato progettista di numerose opere. A lui è stato affidato anche un importante ruolo dopo la tragedia di Stava con la direzione dei lavori e la sicurezza del personale che operava in quella terribile situazione.

Ma Oscar Bertamini è stato molto impegnato anche nel sociale. E' stato infatti presidente del Corpo Musicale Città di Trento. Ha dato il suo contributo alla guida della Croce Bianca in anni non facili. Nel 2010 l'associazione venne posta sotto sfratto dal proprietario dello stabile e i volontari furono costretti a trovare una nuova sede per riuscire a portare avanti un'attività fondamentale per la comunità. In questo contesto, si insediò il direttivo guidato da Oscar Bertamini.

L'ingegnere attuò una strenua campagna per riuscire ad ottenere uno stabile di proprietà dopo anni di affitto. Si arrivò così alla acquisizione, grazie ad un cospicuo contributo della Provincia Autonoma di Trento, degli stabili di Via IV Novembre 95 che, dal 2012, sono sede dell’Associazione. Successivamente Bertamini lasciò l'incarico a Mirko Demozzi, eletto presidente nel 2012.

L'ultimo saluto a Oscar Bertamini sarà dato lunedì 11 settembre alle ore 14 al tempo crematorio del cimitero monumentale di Trento.