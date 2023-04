"Dovevo andare a Bari ma mi hanno mandato a Bali". Lo youtuber Marco Togni bloccato in aeroporto (VIDEO): "Hanno sbagliato la R con la L"

L'influencer roveretano doveva andare a Trani, in Puglia, al Follow me festival. Il disguido è avvenuto a causa di una lettera sbagliata sul biglietto aereo. Lo sfogo sui social: "Mi sono rifiutato di salire sull'aereo"

TRENTO. Un disguido dovuto a una lettera stampata sbagliata sul biglietto aereo. "Che cosa è successo? Questi giapponesi hanno sbagliato la R con la L e anziché mandarmi a Bari mi hanno indirizzato a Bali, in Indonesia a prendere il sole". E' questo quanto successo a Marco Togni, noto influencer e youtuber roveretano, rimasto bloccato in aeroporto.

"Sono in aeroporto e sono stra incazzato, mi sono rifiutato di salire sull'aereo perché non è possibile che io abbia a che fare con degli imbecilli", racconta in uno sfogo sui social. Sabato scorso, 29 aprile, Togni era infatti atteso a Trani in Puglia, al Festival dei giovani per la presentazione del suo nuovo libro.

"Vi racconto cosa è successo - racconta -. L'altro giorno ho chiamato il concierge della mia carta di credito, 'ti facciamo tutto noi', mi ha detto. Io dovevo andare a Trani in Puglia, da Tokyo, quindi andare fino all'aeroporto di Bari. Quando ho visto il biglietto e ho visto lo scalo a Giacarta, in Indonesia. Ma se io devo andare in Puglia come può essere lì lo scalo?".

Un errore quindi per una lettera. "Mi sono rifiutato di salire, ora farò denuncia per avere un risarcimento", conclude lo youtuber.