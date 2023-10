Dramma in piazza, 78enne si accascia e muore davanti ai famigliari

E' accaduto a Serle: Giuseppe Franzoni è caduto a terra senza più riprendersi. Vani i tentativi di rianimarlo: alcuni dei presenti hanno provato anche con il defibrillatore, guidati dall'operatore telefonico del centro unico per le emergenze

SERLE (Brescia). Un malore improvviso e la caduta a terra, mentre stava entrando nel negozio di famiglia nel centro Serle. E' morto così ieri Giuseppe Franzoni, 78enne di Serle e volto assai noto in paese, che per anni aveva gestito la rivendita di alimentari Tonni in piazza Boifava, passando poi il testimone alla moglie e alla nipote.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare Franzoni, che si apprestava ad andare a bere un caffè con un amico: in tantissimi si sono mobilitati immediatamente, avvisando subito il personale del 112 e cercando di far ripartire il cuore dello sfortunato pensionato utilizzando il defibrillatore della farmacia, situata a qualche centinaio di metri di distanza, guidati telefonicamente dall'operatore del numero unico per le emergenze.

Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno proseguito nelle manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della stazione locale che, una volta accertato che Franzoni è scomparso per cause naturali, hanno riconsegnato la salma alla famiglia.

Le esequie si svolgeranno lunedì alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale del paese.