E' in gita con la Porsche, ma perde il controllo del mezzo (FOTO): distrutta la supercar

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco locali per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il veicolo che ha riportato ingenti danni. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 11

VICENZA. La Porsche si ribalta completamente dopo che il suo conducente perde il controllo del mezzo. E' questo quanto successo lungo la Provinciale 76, all'altezza di Foza, questa mattina (8 aprile) poco dopo le 11.

A bordo del potente veicolo due tedeschi, che nonostante l'incidente, non hanno riportato ferite. L'auto faceva parte di una comitiva, che si trovava nella zona di Asiago per una gita.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco locali per mettere in sicurezza la strada e rimuovere il veicolo che ha riportato ingenti danni. In intervento anche i sanitari del Suem per accertarsi delle condizioni delle persone a bordo della Porsche 911 Gts, rossa fiammante, e i carabinieri per la gestione del traffico e per i rilievi dell'incidente.

Soltanto verso le 13 sono terminate le operazioni di soccorso, grazie all'utilizzo del carro attrezzi per rimuovere il veicolo.