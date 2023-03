È morto a 69 anni “mister viabilità” Silvano Vernizzi, storico dirigente di Veneto Strade: “Ha diretto migliaia di cantieri e infrastrutture strategiche”

VERONA. Si è spento all’età di 69 anni Silvano Vernizzi, storico dirigente di Veneto Strade. L’uomo era malato da tempo ed è venuto a mancare la scorsa notte, lasciando la moglie Gabriella e la figlia Sara. Tutti lo ricordano come un lavoratore instancabile che nella sua carriera ha iretto migliaia di cantieri e infrastrutture strategiche per il Veneto.

“Se ne va lasciando un grandissimo vuoto Silvano Vernizzi, che chiamavo ‘mister viabilità’, l’uomo delle strade – il ricordo del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia – con Vernizzi ho condiviso gran parte del mio percorso amministrativo. L’ho conosciuto dapprima quando ero amministratore della Provincia di Treviso e poi, operativamente, da vicino, da quando sono stato vicepresidente della Regione. L’ho rincontrato, infine, nel 2010 e da lì il nostro percorso è continuato; non si è mai fermato”.

Poi Zaia prosegue: “Nonostante gli acciacchi che lo tormentavano dal punto di vista della salute ha sempre voluto dar corso alla sua volontà e disponibilità di continuare a lavorare. Penso davvero che il lavoro, portato avanti con grande competenza e passione, lui fosse tutto. Se ne va un grande riferimento per il nostro territorio: un professionista che trasudava di una passione unica nel lavoro e che ci mancherà molto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi”.

Vernizzi è stato prima direttore delle infrastrutture a livello regionale e poi amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade. “Le infrastrutture del Veneto portano tutte, direttamente o indirettamente, il segno del suo lavoro – ha aggiunto Zaia – per tutti noi se ne va un caposaldo. E’ l’uomo, il manager, che si è occupato della messa in sicurezza del Veneto: è stato mio soggetto attuatore per Vaia e quindi per la viabilità della montagna. È stato fautore e innovatore non solo per la viabilità ordinaria ma anche di grandi progetti come il Passante di Mestre e la Pedemontana che, nella prima fase, lo ha visto Commissario”.