È morto il 25enne Mattia Amort: il giovane era precipitato per diversi metri mentre stava scalando

BOLZANO. Non ce l’ha fatta il 25enne Mattia Amort che la scorsa domenica, 23 luglio, era rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato in montagna.

Il giovane era caduto per una ventina di metri sbattendo contro la roccia mentre stava arrampicando sulla Via Rizzi, sulla parete est della Roda di Vael (gruppo del Catinaccio, val di Fassa).

Il ragazzo era stato poi portato all’ospedale di Bolzano in gravissime condizioni. Purtroppo il 25enne è deceduto oggi per via delle gravissime ferite riportate nella caduta. Il giovane, originario di Passo San Lugano, era residente a Daiano in valle di Fiemme.

Quel giorno la Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero di Bolzano, poiché gli elicotteri di Trentino Emergenza erano impegnati in altre operazioni di soccorso. A dara l’allarme era stata la compagna di cordata.