Elezioni, Lona Lases rimane senza sindaco: dopo tre tornate elettorali senza liste, ora è mancato il quorum

LONA LASES. Niente da fare per Lonas Lases, il paese della Val di Cembra anche questa volta rimane senza un sindaco.

Nelle elezioni che si sono svolte ieri, infatti, è andato a votare solo il 31,9% degli aventi diritto, 221, su 692. Non è stato quindi raggiunto il quorum che era richiesto.

Dopo tre tornate elettorali consecutive senza candidati tra il 2021 e il 2022, nel territorio della val di Cembra si era presentato come candidato sindaco Pasquale Borgomeo (QUI L'ARTICOLO).

C'era solo una lista ma il passaggio non era banale perché doveva recarsi alle urne il 50%+1 degli aventi diritto, quindi almeno 310 cittadini. Obiettivo che non si è raggiunto.

Lona Lases non è un comune come tutti gli altri, è qui che ha preso piede il processo “Perfido” sulla presenza della ‘ndrangheta in Trentino. Secondo le ipotesi della Procura ramificazioni delle cosche calabresi si sarebbero infiltrate nel settore del porfido per prenderne il controllo.

Nelle ultime settimane nel paese erano arrivati diversi appelli sia al voto che all'astensione e non erano mancate alcune criticità sollevate sulla lista anche da parte dal Comitato Lavoratori Profido.

La situazione del comune di Lona Lases è diventata ormai un caso. E' dai primi anni Duemila che la situazione non sembra essere cambiata con un susseguirsi di sindaci e commissari e di elezioni andate a vuoto. Ora occorrerà attendere un nuovo commissario.