Forte Pozzacchio per un weekend occupato da un gioco di ruolo? E' polemica: "Non è un parco giochi". Il Comune: "Serve per farlo conoscere, la sacralità non sarà calpestata"

L'evento organizzato dall'associazione "Artefici del Fuoco" ha scatenato non poche polemiche. Si terrà in questo weekend e le visite al Forte saranno interrotte. L'assessore Candioli: "Dobbiamo cercare di ampliare l'offerta delle iniziative per favorire la conoscenza di questo importante luogo"

TRENTO. Nonostante dall'amministrazione comunale arrivino rassicurazioni, la polemica non manca e riguarda l'utilizzo di Forte Pozzacchio a Trambileno, un luogo storico e di memoria, per un gioco di ruolo organizzato dall'associazione “Artefici del fuoco”. Una iniziativa che se da un lato per diversi cittadini non è ritenuta consona al luogo che "non può essere trasformato in parco giochi" dall'altro causa anche l'impossibilità di visite.

Forte Pozzacchio a Trambileno è l’ultima delle fortezze austro-ungariche realizzate tra Ottocento e inizio Novecento sul confine del Trentino con il Regno d’Italia. I lavori di costruzione del forte iniziarono nel 1913 e proseguirono fino allo scoppio della guerra con l’Italia, ma l’opera non fu mai completata. Abbandonato dall’esercito austro-ungarico, il 3 giugno 1915 venne occupato dai soldati italiani. Con l’offensiva del maggio 1916 il forte ritornò in mano austriaca e vi rimase fino alla conclusione del conflitto. Negli scorsi anni la Provincia ha realizzato il restauro.

L'Associazione "Artefici del Fuoco" nasce come gruppo di ragazzi che, all'inizio degli anni '90, iniziano ad incontrarsi per giocare a quello che più tardi sarà incoronato a più celebre gioco di ruolo di tutti i tempi, nato alla fine degli anni '60 in Inghilterra e noto come Dungeons & Dragons. L'evento che è stato messo in piedi oggi e domani racconterà di una storia che parla di avventurieri in cerca dell'antica capitale di Symbar, divorata dal morbo che essi stessi hanno liberato su questa terra. Un gruppo ristretto di persone potrà giocare all’intero di un Forte costruito per impedire l'accesso italiano dalla Vallarsa verso Rovereto. Questo, come già, detto, porterà per questo fine settimana, l'impossibilità di apertura al pubblico per le visite .





Impossibile, per molti, trovare un collegamento e un’attinenza tra questo evento di giochi di ruolo e un luogo della memoria.

A rispondere alle critiche è l'assessore alla Cultura di Trambileno, Massimo Candioli. “Come Amministrazione non vediamo alcun problema legato alla sacralità del luogo” spiega a il Dolomiti. “Dobbiamo cercare di puntare ad aumentare la visibilità del forte e dell'offerta. E' una struttura che ha un legame con la storia e l'iniziativa di questo weekend non va di certo a minare il suo messaggio”.

L'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza di Forte Pozzacchio in un modo diverso da quello che si è usato fino ad oggi. “Possono esserci anche altri modi per far conoscere il Forte – spiega ancora Candioli – ed è fondamentale ampliare l'offerta. E' una prova sperimentale questo weekend vedremo come andrà”.