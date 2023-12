Ha un malore e accosta lungo l'autostrada, i soccorsi verricellati dall'elicottero. Una persona trasportata in ospedale. Code e traffico intenso verso sud

La macchina dei soccorsi è intervenuta per un malore lungo l'A22. Una persona portata in elicottero in ospedale. Code e rallentamenti per traffico intenso verso sud per il rientro dei tantissimi turisti arrivati in Trentino per il ponte dell'Immacolata

ALA. Intervento della macchina dei soccorsi lungo l'Autostrada del Brennero. Una persona è stata trasportata in elicottero all'ospedale. Qualche disagio alla viabilità in direzione Bolzano, mentre il deflusso di turisti causa code e rallentamenti in direzione Sud.

L'allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, domenica 10 dicembre, quando il conducente di un'auto ha accostato lungo la corsia di emergenza in direzione Nord a causa di un malore all'altezza di Serravalle, frazione del Comune di Ala.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi, ambulanza della Stella d'Oro di Ala, i vigili del fuoco di Avio, gli addetti dell'A22 e la polizia stradale.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre è decollato l'elicottero che ha verricellato sul posto l'equipe medica. Dopo una prima assistenza del personale sanitario, la persona è stata caricata a bordo del mezzo e trasportato all'ospedale. Qualche disagio alla viabilità con il traffico che è stato gestito per permettere l'intervento dei soccorritori in piena sicurezza. La circolazione è stata temporaneamente deviata sulle altre direttrici e questo ha comportato code e rallentamenti nei centri abitati limitrofi all'arteria autostradale.

E' sostenuto il traffico in direzione Modena per il rientro dei tantissimi turisti arrivati in Trentino per i Mercatini di Natale o per trascorrere qualche giornata sulle montagne in concomitanza con il ponte dell'Immacolata.