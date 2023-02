I crauti tra i cibi più 'odiati' d'Italia: il piatto tipico del Trentino- Alto Adige al quinto posto nella classifica di Taste Atlas

TRENTO. Al quinto posto nei cibi più odiati d'Italia ci sono i crauti. E' questa la classifica pubblicata da Taste Atlas, la guida che raccoglie i piatti tradizionali dei vari paesi, gli ingredienti locali e i ristoranti dei vari luoghi, "per mangiare autentico" in tutto il mondo.

Nella classifica i 10 peggiori piatti italiani al primo posto troviamo il Pampapato di Ferrara, dolce natalizio tradizionale italiano con mandorle intere, nocciole e frutta candita. Seguono poi la trippa alla romana, la mostarda, il lampredotto fiorentino (preparato con una delle quattro sezioni dello stomaco dei bovini, l'abomaso).

In quinta posizione ecco che compare uno dei piatti tipici del Trentino-Alto Adige, che come ricorda Taste Atlas nella scheda di presentazione del prodotto, "è tutelato come Prodotto agroalimentare tradizionale, un riconoscimento ufficiale per i prodotti alimentari tradizionali regionali italiani".

In ordine dal sesto al decimo posto si classificano risi e bisi, pizza alle melanzane, pizza viennese, pizza inglesina e pasta e alici.